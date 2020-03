Covid-19. Liga Mundial de Surf suspende eventos agendados para março

Esta decisão é baseada em orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que declarou que a Covid-19 é agora uma pandemia global, bem como governos e autoridades locais de saúde pública onde os eventos estão agendados para decorrer.



"O novo coronavírus (Covid-19) está a ter enormes consequências para eventos desportivos e reuniões de todos os tipos em todo o mundo, e nós não somos diferentes", disse em comunicado o presidente-executivo da WSL, Erik Logan.



Dos 13 eventos que integram o calendário da WSL para o período em causa, três foram cancelados e 10 foram adiados para datas a designar, entre os quais as etapas portuguesas do Caparica Surf Fest Pro, de 30 de março a 04 de abril, e do Longboard Pro Espinho, de 28 de março a 05 de abril.



"Não tomamos esta decisão de ânimo leve, pois sabemos que tem um impacto significativo na comunidade mundial do surf. No entanto, a saúde e a segurança dos nossos atletas, adeptos e funcionários são fundamentais", refere Erik Logan.



Do ponto de vista da responsabilidade social, Logan alerta para o papel que os eventos podem desempenhar na aceleração da propagação do vírus e afirma que a WSL está em contacto próximo com os atletas e sente que "esta é a coisa certa a fazer".



"A natureza fluida dessa situação está a forçar-nos a avaliar as coisas dia a dia e até hora a hora. À medida que isto continuar a evoluir, continuaremos também nós a adaptar e a tentar tomar as decisões todos os dias", disse Erik Logan.



Com base nas informações disponíveis neste momento, a WSL, que implementou um protocolo de segurança para as provas que se encontram a decorrer, não está a cancelar nenhum evento adicional além desse período (mês de março).