Covid-19. Liga Norte-Americana de Futebol suspensa até 8 de junho



“Com base nas recomendações mais recentes do governo, estendemos a moratória do reinício até pelo menos 8 de junho”, revelou a MLS.



Em 12 de março, com somente duas das 34 jornadas disputadas, a competição foi interrompida e, recentemente, a Major League Soccer comentou que o regresso em meados de maio parecia “extremamente improvável”.



“A MLS continua focada em explorar uma ampla variedade de formatos para jogar ao longo da temporada 2020, incluindo o adiamento da final para dezembro ou mais tarde”, acrescentou o organismo.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (33 mil) e mais casos de infeção confirmados (671 mil) com a covid-19.



A Liga está a negociar com o sindicato dos jogadores uma redução de salários, cuja percentagem final será decidida em função de a época ser reatada e se o será com público.



A agência EFE avança que a redução salarial não afetaria os jogadores que ganhassem menos de 100 mil dólares (92 mil euros) e os que auferem mais não baixariam desse teto salarial.



Se o corte for de 50 por cento, e de acordo com os dados revelados pelo sindicato sobre a temporada anterior, a MLS pode poupar o equivalente a 150 milhões de euros.