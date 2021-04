Covid-19. Linha "Retoma Desporto" disponibiliza 70 mil euros para apoiar clubes do Porto

Numa nota publicada hoje na sua página da Internet, a Câmara do Porto refere que a nova linha, lançada pela empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto , pretende minimizar o impacto da pandemia e das medidas restritivas que se manterão em vigor durante a retoma gradual da atividade desportiva.As candidaturas, que abriram esta terça-feira, decorrem até ao dia 21, sendo elegíveis todas as pessoas coletivas de direito privado, legalmente constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos e que tenham como fim estatutário o fomento e a prática direta de modalidades desportivas federadas, que estejam sediadas no concelho do Porto, tenham órgãos sociais eleitos e em exercício de funções e a sua situação contributiva e fiscal regularizadas.Não são consideradas entidades elegíveis as federações desportivas, associações territoriais de modalidade e associações de agentes desportivos, acrescenta a autarquia.Os clubes ou associações com até duas modalidades desportivas federada são elegíveis para apoios no valor de 750 euros. No caso de terem três ou mais modalidades desportivas federadas, poderão candidatar-se a um apoio de 1.000 euros.O município indica ainda que vão ser realizadas sessões de esclarecimento ‘online’ para clarificar eventuais dúvidas relacionadas com o processo de candidatura, sendo a decisão final da concessão dos incentivos divulgada em 05 de maio, no ‘site’ da Ágora.Este apoio extraordinário surge em complemento a outras medidas já em vigor no município do Porto, como a Linha de Apoio de Emergência às Associações do Porto - Covid-19, o Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense, a isenção de taxas a todos os clubes e associações que utilizam os equipamentos municipais geridos pela Ágora (medida que se mantém em vigor até final do mês de julho) ou o pagamento integral das inscrições aos atletas integrados nos escalões de formação."Face ao profundo impacto que esta pandemia causou no desporto e na generalidade do tecido desportivo da cidade, entendemos avançar com mais este apoio extraordinário, até porque este período de retoma progressiva será ainda acompanhado de várias medidas restritivas, não sendo difícil imaginar que os clubes e as associações desportivas confrontam-se ainda com graves dificuldades financeiras, não tendo capacidade para responder a todas as necessidades", justifica Catarina Araújo, vereadora da Juventude e do Desporto da Câmara do Porto, citada na nota divulgada.A linha "Retoma Desporto" surge como mais um instrumento de apoio ao investimento, neste caso para facilitar a aquisição de todo o tipo de equipamento desportivo ou médico-desportivo, indispensável à retoma da atividade regular dos clubes e das associações desportivas."Acima de tudo, pretendemos que o acesso a esta linha seja o menos burocrático possível, para que o incentivo financeiro possa chegar o mais rápido possível às diferentes entidades que se candidatem a este apoio", reforça Catarina Araújo.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.885 pessoas dos 823.494 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.