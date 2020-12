Covid-19: Maioria dos japoneses contra realização dos Jogos Olímpicos no próximo verão

Este inquérito mostrou que a opinião pública nipónica mantém praticamente a mesma posição desde o último verão, apesar da chegada das primeiras vacinas ao mercado.De acordo com a última sondagem difundida pela cadeia de televisão pública NHK, apenas 27% apoiaram a realização dos Jogos Olímpicos no próximo verão, sendo 32% favoráveis à anulação e 31% a um novo adiamento. Os restantes entrevistados não sabem ou não responderam.A organização do evento e os responsáveis japoneses excluíram a hipótese de voltar a adiar Tóquio2020, os primeiros Jogos Olímpicos da história a serem adiados em tempo de paz. O adiamento foi anunciado em março passado quando o novo coronavírus se propagava pelo mundo.Outras sondagens de opinião confirmaram as reticências do público japonês.Na segunda-feira, a agência de notícias Jiji difundiu uma sondagem, na qual 21% dos entrevistados defenderam uma anulação e cerca de 30% um novo adiamento.Numa sondagem idêntica, publicada em 06 de dezembro pela agência de notícias japonesa Kyodo, 61,2% opuseram-se à realização de Tóquio2020 no próximo ano.O recente lançamento de campanhas de vacinação em diferentes regiões do mundo veio reforçar a confiança dos organizadores na possibilidade de realizar os Jogos Olímpicos, mesmo se a inoculação não for obrigatória para atletas ou espetadores.No entanto e ao mesmo tempo que as primeiras vacinas começam a ser distribuídas, novas vagas de infeções estão a surgir em vários países, incluindo no Japão, onde o balanço é relativamente baixo, com menos de 2.600 mortos desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.No início de dezembro, os organizadores anunciaram que os Jogos Olímpicos iam custar 2,1 mil milhões de euros mais do que inicialmente previsto, o que elevou o orçamento total provisório para cerca de 13 mil milhões de euros.Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto e os Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 05 de setembro.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

