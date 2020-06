Covid-19. Mais de 190 atletas olímpicos vão ter acesso do fundo da World Athletics e IAF

Cada atleta vai receber um total de 3.000 dólares (cerca de 2.600 euros) do fundo que foi criado em abril para apoiar os desportistas que estavam a passar por dificuldades financeiras por causa da suspensão das competições, devido à pandemia da covid-19.



Inicialmente, World Athletics e IAF tinham disponibilizado 500.000 dólares (460.000 euros), mas esse número acabou por aumentar para os 600.000 (530.00) após várias doações e contribuições.



A IAF avançou que recebeu um total de 261 inscrições de atletas que cumpriam os requisitos necessários para ter acesso ao fundo. Além de estar qualificado para os próximos Jogos Olímpicos, cada competidor teve de provar a existência de quebra de rendimentos em relação a 2019 e nunca ter estado envolvido em casos de doping.



O pagamento começará a ser feito durante a próxima semana. Os nomes dos atletas não foram divulgados.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 08 de agosto.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.530 pessoas das 39.133 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.