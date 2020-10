Covid-19: Maratona de Atenas cancelada

A federação grega de atletismo ainda equacionou a possibilidade de realizar a prova com menos participantes e testes à covid-19 obrigatórios, mas a proposta foi rejeitada pelas autoridades de saúde do país.



De acordo com a organização, os inscritos na prova, que segue a rota lendária supostamente feita pelo mensageiro Fidípides de Maratona e Atenas para anunciar a vitória sobre os persas, poderão ser reembolsados ou transferir a sua inscrição para 2021.



No início de setembro foi cancelada a meia-maratona de Atenas, prova que já tinha sido adiada de 22 de março para 20 de setembro.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.977 em Portugal e 393 na Grécia.