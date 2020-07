Covid-19: Maratona de Chicago cancelada devido à pandemia

"A esperança leva-nos para a frente, como corredores e como humanos. A minha esperança era a de que poderia ver todos na linha de partida em 11 de outubro, mas a nossa prioridade maior sempre foi a segurança de participantes e voluntários", referiu Carey Pinkowski, diretora executiva da corrida.



Os inscritos podem pedir o reembolso ou introduzir, desde já, o seu nome na lista de inscritos para 2021, 2022 ou 2023, e terão, este ano, uma experiência virtual, ainda a definir, para "reconhecer a dedicação e empenho de todos os que teriam participado na 43.ª edição".



Com o cancelamento de Chicago, a única das principais maratonas do calendário ainda em agenda é a de Londres (04 de outubro), com Tóquio a realizar-se em março, apenas para elites, e Boston, Berlim e Nova Iorque já canceladas.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 569 mil mortos, incluindo 1.662 em Portugal.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (135.205) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,3 milhões).