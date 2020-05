Covid-19: Maratona de Dublin cancelada devido à pandemia

"Sabemos que é uma decisão extremamente dececionante para todos os corredores, em especial para quem já tinha garantido a sua presença”, disse Jim Aughney, diretor da corrida, citado em comunicado, frisando que um regresso à normalidade pode demorar muito tempo.



O responsável explicou que esta “difícil decisão” foi tomada para defender a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos no evento, que trabalham para uma “prova de sucesso”.



“Procurámos várias alternativas para realizar o evento, mas nenhuma era viável”, salientou.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.