Covid-19: Maratona de Paris adiada pela segunda vez para 15 de novembro

De acordo com a Amaury Sport Organization (ASO), a meia maratona da capital francesa, que estava agendada para setembro, terá lugar em 18 de outubro.



O adiamento da maratona de Paris, devido à pandemia, surge poucos dias depois de terem sido canceladas as maratonas de Berlim e Nova Iorque, marcadas para 27 de setembro e 01 de novembro, respetivamente.



No final de maio, já tinha sido cancelada a maratona de Boston, depois de ter sido reagendada de 20 de abril para 14 de setembro.



No calendário continuam as maratonas de Londres, adiada de abril para 04 de outubro, e a de Chicago, marcada para 11 de outubro.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.