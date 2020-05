Covid-19. Mark Spitz diz que vírus vai mudar os comportamentos no futuro

", afirmou o antigo nadador norte-americano, que se tornou numa lenda quando conquistou sete medalhas de ouro olímpicas e bateu sete recordes mundiais durante os Jogos de Munique, em 1972.No entanto, este feito foi ensombrado pelo ataque do grupo terrorista palestiniano Setembro Negro, que conseguiu penetrar na Aldeia Olímpica e fazer reféns 11 atletas israelitas, que acabaram mortos, depois de uma tentativa frustrada da polícia alemã de tentar resgatá-los.





Recordações amargas







O adiamento dos Jogos de Tóquio2020 colocou novamente o maior evento desportivo mundial no centro das atenções e fez Spitz, agora com 70 anos, recordar-se do momento mais traumático da sua vida.", recordou o antigo nadador.Spitz disse ainda que nos últimos 48 anos tem falado sobre o que sentiu durante aquele trágico incidente e que o ter contactado com as mulheres e familiares dos atletas que morreram, o fizeram compreender que os Jogos de Munique, entretanto suspensos devido ao ataque, deveriam ter continuado."Não 'em memória deles', mas, mais importante, para dar a ideia de que aquilo que aconteceu foi menos importante e que o terrorismo não iria prevalecer", frisou, enaltecendo o "grande trabalho" efetuado nos últimos 48 anos para que não voltasse a ocorrer um incidente tão trágico como o de 1972.





Palavras de apreensão







Ao falar sobre o novo coronavírus, que teve origem na China e que se alastrou pelo mundo inteiro, levando mesmo ao adiamento dos jogos de Tóquio2020 para 2021, Spitz, que se encontra em quarentena na sua casa em Los Angeles, diz que "originalmente disseram que as pessoas tinham de ficar em casa e que era uma questão de duas semanas"."Mas apercebi-me que tal não era realista, uma vez que ainda não há cura para esta pandemia. Felizmente para mim, não tenho familiares nem amigos afetados", disse, elogiando os médicos e enfermeiros que estão na linha da frente arriscando as suas vidas.Spitz alinha pelos que acham que o COI fez bem em adiar os Jogos de Tóquio: "", sublinhou.Além disso, o antigo nadador também se mostra preocupado com o futuro, uma vez que diz que "ninguém sabe realmente como estará o mundo em 2021 devido à pandemia".