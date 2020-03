Covid-19: Masters de Augusta em golfe adiado para data a definir

"Na quarta-feira, emitimos um comunicado em que indicámos que os nossos planos para organizar o Masters não tinham mudado. Infelizmente, os riscos associados ao novo coronavírus (Covid-19) são cada vez maiores", justificou o presidente do Masters.



Fred Riley lamentou a decisão, mas disse estar seguro de que é o "mais apropriado em circunstâncias únicas".



Deste mondo, o primeiro dos quatro 'majors' da época, no último ano conquistado pela quinta vez por Tiger Woods, fica adiado para uma data em que se possa "organizar em segurança".



Além dos Masters, os outros 'majors' são o Open dos Estados Unidos (em junho), o Open Britânico (em julho) e o Campeonato PGA (em agosto).



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.



Os Estados Unidos têm até ao momento identificados 1.832 casos de infetados e 41 mortes associadas ao novo coronavírus.