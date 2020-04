Covid-19. McIlroy recusa golfe à "porta fechada"

"Uma Ryder Cup sem público, não é uma Ryder Cup. Não seria um grande espetáculo, não teria ambiente. Se for de escolher entre não a realizar e disputá-la sem público, diria que é melhor adiá-la por um ano", disse o golfista, no Instagram.



McIlroy reconhece que a ausência de espetadores no torneio, que se deveria disputar em setembro no campo de Whistling Straits (Wisconsin, Estados Unidos), poderia beneficiar a equipa europeia, que é detentora do título, mas reforça que isso ia prejudicar a sua essência.



"Obviamente, seria melhor para os europeus jogar sem espetadores, porque não teríamos de lidar com algumas coisas que se tem de suportar, mas, ao mesmo tempo, não era uma Ryder", finalizou.