Covid-19. Mundiais de atletismo paralímpico adiados para 2022

A decisão da alteração da data dos Mundiais, reagendado para decorrer de 26 de agosto a 04 de setembro de 2022, está relacionada com o adiamento dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 para 2021, devido à pandemia de covid-19.



O presidente do comité organizador, Akemi Masuda, disse que, depois de confirmado o adiamento dos Jogos Paralímpicos, decorreram reuniões com diferentes organizações para se encontrar uma nova data, sem cancelar o evento.



“Esta decisão foi tomada para que possamos continuar o movimento paralímpico e tornar o campeonato do mundo uma experiência divertida e emocionante para os atletas, espetadores e todos os outros participantes”, afirmou Akemi Masuda.



O diretor da Associação Mundial de Atletas Paralímpicos, Haozhe Gao, referiu que os Mundiais de 2022 serão a “primeira grande competição desportiva após os Jogos e continuará o seu legado no país”.



A organização prevê que 1.300 atletas paralímpicos em representação de cerca de 100 países participem nos Mundiais, que decorrerão no Estádio Universitário de Kobe.