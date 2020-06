Covid-19. Nadal e Gasol angariam 14 milhões de euros

O tenista Rafael Nadal destacou a “espetacular” resposta que obteve de colegas de todas as disciplinas desportivas e de pessoas anónimas e disse, na rede social Instagram, que se limitou a “acender a chama” e a contribuir com um “grão de areia” para ajudar os mais necessitados.



“Penso que entre todos nós alcançámos algo importante e também bonito, não apenas com a verba angariada, que hoje é de mais de 14 milhões de euros, para que esse objetivo seja totalmente alcançado, mas para a camaradagem e solidariedade demonstrada”, acrescentou o número dois do ténis mundial.



O basquetebolista Pau Gasol agradeceu a Nadal por o ter desafiado para a iniciativa, que considerou ter tido “um tremendo impacto” e da qual está “muito orgulhoso”, pois, na sua opinião, com a resposta obtida, deu um exemplo “incrível” de união no desporto num momento complicado.



“Esta iniciativa surgiu de Nadal e eu estou agradecido por ele a ter partilhado comigo e por fazer algo diferente e importante a este nível”, acrescentou o basquetebolista catalão.



Rafael Nadal e Pau Gasol anunciaram em 26 de março a campanha de solidariedade com a Cruz Vermelha, com o objetivo de arrecadar 11 milhões de euros para atender as necessidades de mais de 1,3 milhões de pessoas.