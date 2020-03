Covid-19. Open do Quénia de golfe cancelado

"Estamos a averiguar possibilidades para remarcar o torneio para o final da época, mas é apenas uma possibilidade neste momento, não temos planos definitivos", disse Keith Pelley, chefe executivo do European Tour, do qual o Open do Quénia faz parte.



Esta decisão surge depois do governo queniano ter determinado adiar todas as reuniões e conferências internacionais no país, uma posição que será revista daqui a um mês.



Os portugueses Pedro Figueiredo, Ricardo Santos e José-Filipe Lima estavam pré-inscritos no Open do Quénia, uma das provas do circuito europeu.



O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em 85 países, incluindo nove em Portugal.