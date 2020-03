Covid-19: Organização lembra que suspensão do circuito não abrange Estoril Open

"No contexto da propagação global do vírus Covid-19, o ATP anunciou hoje a suspensão do circuito durante seis semanas por razões de segurança e saúde pública. Esta suspensão termina na semana de 20 de abril pelo que não abrange, para já, o Millennium Estoril Open", refere a 3Love, responsável pela organização da prova.



Apesar do Estoril Open estar previsto decorrer entre 27 de abril e 5 de maio, com o 'qualifying' agendado para os dias 25 e 26 de abril, o comunicado refere que os responsáveis pelo evento estão atentos à evolução da pandemia, que poderá obrigar a serem tomadas outras medidas.



"A organização tem estado em comunicação constante com o ATP, bem como com as entidades governamentais e de saúde pública para aferir a viabilidade do Millennium Estoril Open no final de abril. É do conhecimento público que se trata de uma situação extremamente volátil e de evolução rápida pelo que a prioridade da organização é a defesa da saúde e segurança de todos, público, staff, parceiros e jogadores", sublinha o comunicado.



A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou hoje a suspensão por um período de seis semanas de todos os torneios dos circuitos principal e 'challenger', devido à pandemia do coronavírus Covid-19.



A suspensão mantém-se até 26 de abril, um dia antes do início do Estoril Open, cujo 'qualifying' começa em 25 de abril.



No comunicado hoje divulgado, a ATP indica que serão cancelados sete torneios, entre os quais o Masters de Indian Wells, não fazendo qualquer referência ao torneio português.



Entre os torneios cancelados estão três Masters 1000 (Indian Wells, Miami e Monte Carlo), um ATP 500 (Barcelona) e três ATP 250 (Houston, Marraquexe e Hungria).



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.