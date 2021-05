Covid-19: Organização revela 18 casos positivos no Campeonato do Mundo das Nações de surf

A Associação Internacional de Surf (ISA) anunciou hoje que foram detetados 18 casos positivos do novo coronavírus no Campeonato do Mundo das Nações, que decorre até 06 de junho, em El Salvador, com a presença da seleção portuguesa.