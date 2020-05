Covid-19: Portugal marca o reinício europeu da competição de motociclismo

O Circuito do Estoril vai receber a primeira prova da FIM CEV Repsol Cup, o campeonato europeu de velocidade, nas categorias de Moto3 Júnior, Moto2 e Jovens Talentos, nos dias 04 e 05 de julho.



"A pandemia do novo coronavírus obrigou ao adiamento da jornada inaugural, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), nos dias 23 a 26 de abril, da segunda prova no circuito Ricardo Tormo (Valência) nos dias 23 e 24 de maio e a terceira ronda no Circuito de Barcelona, nos dias 13 e 14 de junho. A nova proposta de calendário, se aprovada pelas autoridades competentes, terá as primeiras duas rondas em Portugal", lê-se no documento.



Assim, o Estoril acolhe a primeira prova, a 04 e 05 de junho, como inicialmente planeado, enquanto o AIA, em Portimão, recebe a segunda prova, nos dias 11 e 12 de julho.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.