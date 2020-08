Covid-19: Portugal Masters em golfe vai ser disputado à porta fechada

Segundo o European Tour, quem adquiriu ingressos para o Portugal Masters, a disputar em Vilamoura entre 10 e 13 de setembro, será contactado para receber o reembolso, uma vez que “o evento será apenas acessível a um número muito limitado de convidados dos patrocinadores”.



O Portugal Masters é um dos torneios fixos do European Tour desde o seu nascimento em 2007, enquanto o Open de Portugal, a disputar em Óbidos de 17 a 20 de setembro, regressou ao calendário do circuito europeu, com o estatuto de ‘dual ranking’, integrando simultaneamente o programa competitivo do Challenge Tour.



Desde que se retomou a ‘Corrida para o Dubai’ de 2020, em julho, todos os torneios têm sido disputados à porta fechada.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.