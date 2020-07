Covid-19. Primeira ultramaratona é na Beira Baixa

”, afirmou Paulo Garcia, em declarações à agência Lusa.A sexta edição da PT281+ vai levar cerca de 110 participantes, de 12 países e três continentes, na sua maioria a solo – cerca de 80 – a percorrerem 281 quilómetros, entre o castelo de Belmonte e o parque urbano de Proença-a-Nova.Pelo percurso, dividido entre estradões e asfalto, os ultramaratonistas vão passar por Penamacor, Monsanto, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, em cerca de 60 horas.”, confiou Paulo Garcia, admitindo que a competição pode acelerar o ritmo.Entre os inscritos, o responsável pela organização destacou a presença de 14 mulheres, “algumas candidatas a terminarem entre os 10 primeiros”.A PT281+, organizada pela Horizontes, é uma prova de resistência de corrida disputada na Beira Baixa, inspirada na Badwater 135, disputada na zona do Vale da Morte, na Califórnia, com partida na baía de Badwater (86 metros abaixo do nível do mar) e meta no monte Whitney (4.421 metros de altitude).Sem a mesma altimetria, a PT281+ destacou-se no calendário de 2020 após o cancelamento da prova norte-americana, que deveria terminar esta quart-feira, devido à pandemia de covid-19.”, lamentou Paulo Garcia, assegurando que, mesmo com as autorizações necessárias, se deparou com dificuldades na angariação de voluntários, colaboradores e até espaços para os abastecimentos.

A prova é feita em regime de semiautossuficiência, num percurso contínuo, mas com oito bases de apoio, onde os atletas podem descansar e reabastecer-se.