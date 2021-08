Covid-19. Primeiro caso identificado na Aldeia Paralímpica

O doente faz parte do pessoal ligado aos Jogos e não reside no Japão, disseram os organizadores.



A organização registou, até agora, 74 casos ligados aos Jogos Paralímpicos, que se realizam de 24 de agosto a 5 de setembro, principalmente entre o pessoal que vive no Japão.



Seis outros casos foram assinalados por coletividades locais que acolhem equipas paralímpicas antes do início dos Jogos.



Este é o primeiro caso comunicado na Aldeia Paralímpica, que abriu na terça-feira.



Os organizadores dos Jogos Olímpicos, que terminaram em 8 de agosto, afirmaram que conseguiram evitar um grande surto de covid-19 no Japão, através de medidas sanitárias rigorosas, uma afirmação contestada por alguns peritos.



Até à data, foram diagnosticados 546 casos ligados aos Jogos Olímpicos.