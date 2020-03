Covid-19. Qualificação olímpica de judo alargada até 30 de junho

Depois de uma reunião extraordinária do Comité Executivo da Federação Internacional de Judo (FIJ), que decorreu hoje, foram tomadas, por unanimidade, três medidas, uma delas o alargamento do período de qualificação.



Na segunda-feira, a FIJ já tinha cancelado todos os eventos com vista a Tóquio2020 até 30 de abril, adiando agora os campeonatos continentais que decorram até 30 de abril e cancelando todas as provas dos escalões júnior e cadetes.



Entre os eventos cancelados está o ‘Grand Slam’ de Ecaterimburgo, de 13 a 15 de março, seguindo-se os ‘Grand Prix’ de Tbilissi, na Geórgia, e Antalya, na Turquia, bem como os diversos eventos continentais.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.



Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.