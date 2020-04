Covid-19: `Quartel-general` da seleção italiana convertido em centro de recuperação

O centro desportivo de Coverciano, na comuna de Florença, ou casa da ‘squadra azzurra’, inaugurado em 1958, conta com 54 quartos, agora à disposição da proteção civil italiana, sobretudo para idosos que necessitem de concluir os seus tratamentos à covid-19.



As instalações que serviram na preparação para os grandes triunfos da seleção transalpina, no Europeu de 1968 e nos Mundiais de 1982 e 2006, foram ‘oferecidas’ pelo presidente federativo, Gabriele Gravina.



Os quatro primeiros doentes chegaram na segunda-feira, aos quais se juntam outros 10 durante o dia de hoje, na sua maioria utentes do lar "Il Bobolino”, da Misericórdia de Florença, com testes positivos à covid-19 e que estão assintomáticos, mas impossibilitados de regressar às suas casas.



Os novos utentes do centro de estágios estão clinicamente recuperados, já receberam alta médica e estão completamente autónomos, mas a cumprir a quarentena obrigatória devido à infeção.



“Fico satisfeito por a nossa disponibilidade ter sido aceite com entusiasmo pelo autarca [de Florença, Dario] Nardella. Estamos disponíveis para ajudar em toda a gestão da emergência. Espero que as nossas instalações possam ajudar os pacientes a completar a sua recuperação”, afirmou Gravina, em declarações à federação italiana (FIGC).



O edil florentino agradeceu a ajuda da FIGC, enaltecendo tratar-se da “primeira vez que o espaço é utilizado por razões sanitárias”.



“É algo que vai ficar na história, acima de tudo por nos ajudar a gerir esta fase de emergência”, sublinhou Nardella.



A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 16.523 óbitos em 132.547 infetados com covid-19 até segunda-feira.