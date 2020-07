Covid-19. Quase um quarto das federações têm dificuldades

Segundo o estudo, promovido pelo IPDJ junto das federações desportivas com estatuto de utilidade pública para diagnosticar o impacto da pandemia,", pode ler-se numa nota que dá conta das principais conclusões do estudo.Segundo as informações disponibilizadas,Outro dos problemas identificados prende-se com a dificuldade na retoma pelos praticantes, não só pela "quebra da oferta, mas também pela diminuição da motivação e a insegurança sanitária".Para os praticantes de alto rendimento, "", como deslocações aéreas e reservas de alojamento.Trinta e cinco federações admitem apoiar clubes e associações filiadas, ou 78% das ouvidas, com várias medidas que vão da disponibilização de "kits" sanitários ao reforço de tesouraria.Outra das iniciativas planeadas pelo IPDJ prende-se com a "", que passará a ter como prioridades clubes e praticantes à procura de retomar atividade.

O estudo contempla ainda várias outras questões, da orçamentação das federações às medidas de apoio, ao receio de perda de praticantes jovens ou a sugestão de medidas para fazer face aos problemas.