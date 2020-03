Covid-19: Quatro basquetebolistas dos Brooklyn Nets infetados

De acordo com o conjunto de Brooklyn, que não divulgou nomes, um dos jogadores apresentou sintomas, enquanto os outros três estão assintomáticos.



Os quatro basquetebolistas foram colocados em isolamento e estão sob vigilância dos médicos dos Nets.



A equipa da NBA avançou ainda que solicitou a todos os jogadores e restantes membros da equipa que fiquem em isolamento e façam uma apertada monitorização do seu estado de saúde.



Os Brooklyn Nets cumpriram o seu último encontro na época regular da NBA em 10 de março, em Los Angeles, onde bateram os Lakers por 104-102.



Dois dias depois, o conjunto nova-iorquino devia ter jogado no reduto dos Golden State Warriors, mas o jogo foi suspenso, depois do francês Rudy Gobert ter um teste positivo, tornando-se o primeiro jogador da NBA contaminado pelo Covid-19.



Após o poste gaulês dos Indiana Pacers, também o seu companheiro de equipa Donovan Mitchell e Christian Wood, dos Detroit Pistons, tinham acusado o novo coronavírus.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal há 448 pessoas infetadas, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.