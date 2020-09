Covid-19. Roland Garros é o primeiro torneio com público desde o início da pandemia

“Desde de que o circuito internacional foi retomado, Roland Garros será o primeiro torneio com o privilégio de receber público”, disse Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Ténis (FFT).



Tendo em conta as regras impostas pelo governo francês, que limitam a concentração de pessoas a 5.000 na região de Paris, a FFT reduziu as suas pretensões de receber 50% a 60% da capacidade dos recintos, o equivalente a 20.000 espetadores.



Assim, o complexo de Roland Garros será divido em três zonas, com base nos ‘courts’ principais, com os espaços Philippe Chatrier e Suzannne Lenglen a receberem 5.000 pessoas cada, e o ‘court’ Mathieu 1.500, por dia.



O diretor do torneio, Guy Forget, explicou que os jogadores serão testados quando chegarem à capital francesa e farão um segundo teste 72 horas depois, sendo todos obrigados a ficarem alojados em dois hotéis determinados pela organização.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 889 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 30.724 em França.