Covid-19. Rudy Gobert, primeiro caso na NBA, e Donovan Mitchell estão recuperados

“O departamento de Saúde do Utah determinou que todos os jogadores e funcionários dos Jazz, incluindo Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que testaram positivo ao novo coronavírus, não apresentam risco de contágio”, informaram os Utah Jazz.



Em 12 de março, a NBA suspendeu a temporada do mais emblemático campeonato de basquetebol do mundo, sem data marcada para o reinício, depois de terem sido tornadas públicas as infeções de Rudy Gobert e Donovan Mitchell.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil, e os Estados Unidos são desde quinta-feira o país que tem maior número de casos (mais de 85 mil).



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.