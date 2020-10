Sam Querrey foge de hotel em São Petersburgo após testar positivo

Segundo explica o comité organizador do torneio ATP, Querrey, de 33 anos e 49.º no ‘ranking' mundial, Querrey e a família tiveram um teste positivo em 11 de outubro, confirmado num segundo teste, e ficaram confinados numa unidade hoteleira, com as autoridades a recomendarem exames médicos a todos.



Após a recusa do norte-americano, sugeriram-lhe a transferência para um apartamento, mas antes que fosse submetido a um novo teste, abandonou o hotel durante a madrugada de terça-feira, com a família, e abandonou território russo a bordo de um avião privado.



Não informou a receção do hotel, nem avisou a organização, que colocou à consideração da ATP possíveis sanções para o jogador, que conquistou cinco torneios na carreira.



O Open de São Petersburgo vai ser disputado este ano, pela primeira vez, na categoria ATP 500, contando com público a 50 por cento na Sibur-Arena.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.128 em Portugal.