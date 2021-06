Covid-19. Seleção de râguebi será vacinada nos próximos dias

Carlos Amado da Silva disse que foi informado “durante a manhã” de hoje, pela "task-force" de vacinação, de que o pedido da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) foi aprovado e que “toda a comitiva” que se vai deslocar aos Países Baixos e à Rússia, em julho, será vacinada “nos próximos dias”.



O líder da FPR, aliás, sublinhou o papel da "task-force", comandada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que terá sido, no seu entendimento, a entidade que “desbloqueou toda a situação”.



Os jogadores e restantes elementos da comitiva nacional, que ainda não tenham sido vacinados, vão ser inoculados “com a vacina unidose”, adiantou Amado da Silva, ou seja, a da Janssen, grupo farmacêutico do gigante norte-americano Johnson & Johnson, única que completa a vacinação com apenas uma dose.



Na segunda-feira, o presidente da FPR disse à Lusa que aguardava por uma resposta ao pedido de vacinação das seleções nacionais de râguebi “há mais de duas semanas”.