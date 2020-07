Covid-19: Sergio Perez positivo no segundo teste e falha GP da Grã-Bretanha

Perez, que está em isolamento profilático desde o resultado inicial inconclusivo, fez um segundo diagnóstico horas mais tarde que confirmou estar afetado pela pandemia, o primeiro na modalidade.



“Perez entrou em auto-quarentena de acordo com as instruções das autoridades de saúde pública relevantes e continuará a seguir o procedimento exigido por essas autoridades”, informaram a Fórmula 1 e a FIA.



Em comunicado, os dois organismos revelam que, em função do resultado, as autoridades fizeram um “rastreamento completo” a todos os que tiveram “contactos próximos” com o mexicano, que, entretanto, foram “colocados em quarentena”.



"Os procedimentos estabelecidos pela FIA e pela Fórmula 1 previram a rápida contenção de um incidente que não terá maior impacto no evento deste fim de semana", garantem as entidades.



A Racing Point revelou que o piloto mexicano está "fisicamente bem e de bom humor".



A escuderia não tem piloto de reserva, mas Stoffel Vandoorne ou Esteban Gutiérrez poderão assumir o lugar caso seja necessário, pois têm contrato com a Mercedes, que é o fornecedor tecnológico daquela escuderia.



A Fórmula 1 segue um rigoroso regime de testes, como parte dos protocolos de segurança adotados quando a competição foi retomada no início deste mês, e esta é a primeira vez que um piloto é positivo.



O GP da Grã-Bretanha é a quarta corrida da temporada, cujo início estava previsto para 15 de março na Austrália, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19.



Com três corridas disputadas, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) lidera a classificação de pilotos, com 63 pontos, no ano em que persegue o sétimo título mundial.



Sérgio Pérez partilha o quinto lugar com o tailandês Alexander Albon com 22 pontos.