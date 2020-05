Covid-19. Sessão do COI em julho será por videoconferência

"No quadro do adiamento dos Jogos da XXXII Olimpíada e das medidas atualmente aplicadas na Suíça e em todo o mundo para conter a pandemia de covid-19, o comité executivo do COI debaterá na 136.ª sessão à distância, através de um sistema eletrónico seguro, no dia 17 de julho de 2020, entre as 12h00 e as 16h00 horas, estando previsto que seja transmitido em direto", refere a nota daquela organização internacional.



"A ordem do dia e a organização da reunião, incluindo um sistema seguro de votação eletrónico, serão discutidos no Comité Executivo a seu tempo", acrescenta.