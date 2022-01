Covid-19. Surto derrota Benfica na "Champions" de voleibol

”, lê-se em comunicado dos alemães.O Benfica soma assim a terceira derrota no Grupo D, no qual os sérvios do Novi Sad também ainda não tiveram sucesso em duas partidas disputadas, enquanto os russos do Zenit São Petersburgo ocupam o segundo posto, com seis pontos em duas partidas, a três do líder, a equipa alemã, agora com três vitórias.

No domingo, já o jogo entre o Benfica e o Leixões, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, fora adiado devido aos diversos testes positivos nas duas equipas portuguesas.