Covid-19. Tóquio2020 vai desvirtuar a verdade desportiva

”, justificou José Manuel Constantino.O cancelamento ou o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 pode custar ao Comité Olímpico de Portugal (COP) até um milhão de euros, custo que será mais significativo quanto mais tarde surgir a decisão.

“A missão custa um milhão. Não tenho neste momento noção do valor que vamos ter de comprometer já. Uma parte já está comprometida, tivemos de sinalizar todas as reservas que fizemos, mas agora temos de as confirmar. Temos de tomar decisões a partir desse princípio (que há Jogos Olímpicos).

Se a decisão for em sentido contrário, naturalmente terá consequências muito penalizantes para a economia dos comités olímpicos, em particular do COP”, assumiu José Manuel Constantino.