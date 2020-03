Covid-19: Torneio pré-olímpico europeu de boxe suspenso ao terceiro dia em Londres

"Tomámos a decisão de suspender o evento esta segunda-feira face às crescentes restrições mundiais de viajar e medidas de quarentena, com o fim de permitir aos participantes de mais de 60 países ajustar os seus planos e regressar a casa", justificou o COI, em comunicado.



Horas depois de ter decretado que a competição iria, já a partir de hoje, decorrer à porta fechada - no fim de semana os combates tiveram público nas bancadas -, o COI, que organiza a prova devido aos problemas na justiça da federação internacional de boxe, decidiu interromper o evento.



Apesar da decisão, o programa de hoje na Copper Box Arena, no Parque Olímpico de Londres, é cumprido na íntegra, uma vez que os resultados contarão se o pré-olímpico for reatado futuramente.



O torneio americano, que ia decorrer na Argentina de 26 de março a 03 de abril, bem como a repescagem mundial, que decorreria em Paris de 13 a 24 de maio, também foram suspensos.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais 6.500 morreram.



Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Portugal registou hoje a primeira morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.