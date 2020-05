Covid-19. Treinador de luta livre morre aos 67 anos

“Não acredito. Ainda ontem (terça-feira]) à tarde estávamos a conversar sobre as mudanças revolucionárias que ele fez na luta das mulheres”, lamentou o presidente da federação russa, Mikhail Mamiashvili, em declarações à agência noticiosa russa TASS.



Aliomárov, que morreu em Makhachkalá, capital do Daguestão, assumiu a liderança da seleção feminina russa em fevereiro de 2019 e, no mesmo ano, alcançou o segundo lugar do Campeonato da Europa de luta livre, por equipas, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.



Já no Europeu deste ano, a seleção feminina de luta livre da Rússia conquistou o primeiro lugar por equipas, com as suas atletas a conquistarem quatro medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.