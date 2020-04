Covid-19. Trump tem urgência no regresso das provas desportivas

", disse Trump, depois destes contactos, num "briefing" na Casa Branca.Uma fonte citada pela agência noticiosa AP disse que Trump se manifestou confiante que o arranque da Liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL), marcado para 10 de setembro, vai contar com público nos pavilhões.NBA, NHL, NFL (Liga de futebol americano) e a MLB (de basebol) estiveram representadas pelos seus comissários, Adam Silver, Gary Bettman, Roger Goodell e Rob Manfred, respetivamente, sem que nenhuma destas estruturas tivesse reagido a estes contactos.Uma outra fonte da AP deu conta das preocupações do representante da NBA na conclusão da competição atual, sem que haja riscos para a saúde pública, depois de ter sido a primeira modalidade a suspender os seus jogos.Trump também manteve contactos com representantes de outros desportos, como golfe, automobilismo, lutas, futebol e corridas de cavalos.

Os Estados Unidos ultrapassaram sábado a barreira dos 300.000 casos de infeção e 8.162 mortes com o novo coronavírus, segundo uma contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.