Covid-19. Velejadores querem regressar com segurança

”, adiantou à agência Lusa José Costa.A dupla de velejadores de 49er, que garantiu uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, reagendados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, quer retomar os trabalhos na água, o que não acontece desde dia 12 de março, ainda durante esta semana, no Clube Naval de Cascais, no distrito de Lisboa.No entanto, o regresso só acontecerá se estiverem garantidas “todas as condições de segurança” no clube.”, sublinhou José Costa.O Governo definiu na quinta-feira, no plano de desconfinamento da pandemia de covid-19, que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre.Para José Costa, após o desconfinamento deverá haver “bom senso” para que existam regras nos clubes e não aconteça a aglomeração de um grande número de pessoas.“Vamos analisar como está a situação no clube, que já pode abrir a todos os associados, e procurar sensibilizar para a nossa situação”, garantiu.O velejador olímpico defende que possam haver dias para os atletas profissionais e de alto rendimento e dias para as atividades lúdicas, em separado.