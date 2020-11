Covid-19. Volta a Yorkshire em bicicleta de 2021 adiada para 2022

Através da rede social Twitter, a organização explicou que "infelizmente, a Volta a Yorkshire de 2021 será adiada para 2022", culpando "a situação em desenvolvimento da covid-19" por esta decisão difícil".



"[A organização] focar-se-á, em vez disso, em trazer uma corrida maior e melhor em 2022", pode ler-se na publicação.



A corrida britânica viveria em maio deste ano a sexta edição, depois de em 2019 ter tido quatro etapas e como vencedor o britânico Chris Lawless (INEOS), à frente do belga Greg van Avermaet (CCC), segundo, e do irlandês Eddie Dunbar (INEOS), terceiro.



