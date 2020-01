Croácia garante final ao derrotar anfitriã Noruega em dois prolongamentos

Em Estocolmo, na Suécia, a seleção dos Balcãs chegou ao intervalo a vencer por uma vantagem de dois golos (12-10), contudo, a Noruega nunca desistiu de passar para a frente do marcador, embora isso só tenha acontecido por duas vezes no segundo tempo, nos parciais 17-16 e 22-21.

Quando parecia que a vitória iria sorrir para a Noruega no fim do tempo regulamentar, o guarda-redes suplente croata e antigo jogador do Sporting Matej Asanin `segurou` dois livres de sete metros, que deixaram a sua equipa na discussão do resultado e forçaram o primeiro prolongamento (23-23).

Seguiu-se o segundo prolongamento muito disputado e com incerteza até final, decidido pelo pivot Musa Zeljko a escassos segundos do apito final, ao apontar o seu único golo na partida, que colocou a Croácia na final agendada para domingo.

Ainda hoje, também na capital sueca, a Espanha, campeã em título, e a Eslovénia discutem uma vaga na final, enquanto a Noruega disputa, no sábado, o jogo dos terceiro e quarto lugares.