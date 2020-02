Croata Ivan Sliskovic reforça equipa de andebol do FC Porto

O croata, de 28 anos, atuava nos alemães do Goppingen, nos quais tinha marcado 149 golos em 49 jogos, ao longo de época e meia.



Além do Goppingen, Sliskovic passaou por Nexe (Croácia), Celje (Eslovénia), Al-Ahly (Egito), Veszprém (Hungria), no qual chegou uma vez à final da Liga dos Campeões.



Sliskovic esteve no Mundial de 2019, no qual a Croácia terminou na sexta posição.