Cuba autoriza prática de pugilismo feminino

”, afirmou Alberto Puig de la Barca, presidente da Federação Cubana de Pugilismo.Numa primeira fase, a federação quer, segundo o dirigente, “”, para, numa segunda, “pensar nos Jogos Olímpicos”.O pugilismo feminino cubano vai estar representado por uma seleção de 12 mulheres nos campeonatos da América Central e Caribe, que decorrerão em 16 e 17 de dezembro.O vice-presidente do Inder, Ariel Sainz, justificou o regresso da modalidade na vertente feminina com o princípio de igualdade entre homens e mulheres, consagrada na constituição de 2019.O pugilismo feminino foi proibido em Cuba após a revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, com o argumento de que o desporto era demasiado perigoso para as mulheres.