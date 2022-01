Dakar 2022. Carlos Sainz vence nos carros e Al-Attiyah é mais líder

O espanhol Carlos Sainz (Audi) conquistou esta terça-feira a 40.ª vitória no rali Dakar de todo-o-terreno, ao ser o mais rápido na terceira etapa de carros da 44.ª edição, em Al Qaisumah, na Arábia Saudita.