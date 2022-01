Dakar 2022. Sexta etapa das motas neutralizada

Na quinta-feira, pela primeira vez na história da prova, os automóveis e as motas enfrentaram percursos diferentes, trocando entre si esta sexta-feira.



A passagem dos concorrentes dos automóveis e camiões, na véspera, e as chuvas que afetam aquela região da Arábia Saudita tornaram intransitável o percurso que as duas rodas deveriam percorrer.



A organização optou por neutralizar a etapa no primeiro ponto de abastecimento, ao quilómetro 101, depois de muitas queixas dos pilotos relativas à segurança.



O piloto do Botsuana Ross Branch (Yamaha) foi um dos apanhados nas "armadilhas" do traçado, desistindo após queda que lhe provocou lesões na mão direita. Foi transportado aos serviços médicos do acampamento pela organização.



No segundo e último ponto de controlo por que passaram as motas, ao quilómetro 81, o australiano Daniel Sanders (GasGas) liderava a classificação, com 1.26 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 1.47 sobre o líder da geral, o britânico Sam Sunderland (GasGas), vencedor da edição de 2017.



Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) seguia na 11.ª posição, Rui Gonçalves (Sherco) em 15.º e António Maio (Yamaha) em 21.º.