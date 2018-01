Dakar: Carlos Sousa em `apuros` nas dunas

Lusa 10 Jan, 2018, 17:19 / atualizado em 10 Jan, 2018, 17:19 | Outras Modalidades

O português, único representante nos carros depois de André Villas-Boas (Toyota) ter sofrido um acidente e ter sido transportado para o hospital na terça-feira, está "parado numa zona de dunas, apenas com tração traseira no Duster, e em dificuldades para progredir no terreno", de acordo com informações publicadas na página oficial do piloto no Facebook.



A zona, localizada numa fase inicial da quinta etapa, a última no deserto do Peru, tem causado problemas a vários pilotos, desde logo a Sébastien Loeb, segundo na geral, que abandonou depois de se ter afundado por duas vezes, o que causou lesões ao copiloto, o monegasco Daniel Elena.



Também o francês Cyril Despres (Peugeot) ou o chileno Boris Garafulic, com o português Filipe Palmeiro como copiloto, entre outros, ficaram 'atascados' na mesma zona do terreno.



Garafulic (Mini) recuperou e acabou por já terminar a etapa, na 10.ª posição, a 42.46 minutos do vencedor e líder da prova, o francês Stéphane Peterhansel (Peugeot), bicampeão e vencedor do Dakar em 13 ocasiões.



"Eu consegui passar, mas foi muito complicado. Ao nível do cruzamento de dunas, foi a passagem mais difícil desde o início do Dakar. O Seb [Loeb] e o Carlos [Sousa] ficaram presos, mas era impossível ajudá-los", comentou Stéphane Peterhansel, vencedor da tirada, já no fim da etapa.