Dakar2020: Organização corrige e mantém Paulo Gonçalves em prova

A organização do Rali Dakar de todo-o-terreno corrigiu a informação sobre a desistência de Paulo Gonçalves (Hero), recolocando o português em prova na terceira etapa, em Neom, na Arábia Saudita, apesar do enorme atraso devido a avaria.