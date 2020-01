Dakar2020: Ricky Brabec vence terceira etapa e sobe à liderança das motas

Brabec gastou 4:08.23 horas para cumprir os 477 quilómetros da especial, numa tirada com um total de 504, deixando o segundo classificado, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda) a 9.39 minutos. O espanhol Joan Barreda (Honda) fechou o pódio, a 13.16.



Com estes resultados, Brabec assumiu o comando da prova, com 15.02 minutos de vantagem sobre Cornejo e 15.14 em relação a Barreda.



Na quarta-feira, disputa-se a quarta de 12 etapas, entre Neom e Al-Ula, com 672 quilómetros, 453 deles ao cronómetro.