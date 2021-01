Dakar2021. Cornejo vence oitava etapa e reforça liderança nas motas

O piloto da equipa dirigida pelo português Ruben Faria foi o mais rápido na tirada que hoje ligou Sakara a Neom, na segunda parte de uma etapa maratona, concluindo os 375 quilómetros da especial (de um total de 709 da etapa) em 3:08.40 horas, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1.05 minutos.



Price, que partiu para esta jornada a apenas um segundo do Cornejo, teve de fazer a especial com o pneu traseiro da sua KTM rachado e preso por fitas, devido às limitações impostas pelo facto de ser uma etapa maratona.



O norte-americano Ricky Brabec (Honda), que abria a pista, foi terceiro, a 2.50 minutos.



Pelo caminho ficou o francês Xavier de Soultrait (Husqvarna), que chegou a liderar a prova na primeira semana, devido a uma violenta queda, que forçou a organização a transportá-lo para um hospital em Tabuk, para fazer exames complementares de diagnóstico.



Segundo uma nota da organização publicada no sítio oficial da prova na Internet, o piloto francês esteve sempre consciente.



O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) perdeu algum tempo à passagem pelo quilómetro 80, caindo até 45.º. A partir daí foi recuperando posições, terminando, provisoriamente, em 21.º lugar.



Na geral, Ignacio Cornejo tem agora 1.06 minutos de vantagem sobre Toby Price e 5.57 minutos sobre o britânico Sam Sunderland (KTM), vencedor em 2018, terceiro classificado.



Na terça-feira disputa-se a nona etapa, em redor de Neom, com 579 quilómetros de extensão, 465 dos quais cronometrados, numa das mais duras tiradas da prova, disputada junto ao Mar Vermelho.