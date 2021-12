Dakar2022. Miguel Barbosa regressa em ano de aposta redobrada nos SSV

Repetiria a experiência em 2007. Regressou em 2010 quando a prova já se disputava na América do Sul e volta agora a marcar presença, quando a competição se disputa pelo terceiro ano consecutivo na Arábia Saudita.”, refere Miguel Barbosa, que irá competir aos comandos de uma Toyota Hilux, navegado por Pedro Velosa.





Outras participações lusas







Para além desta dupla, haverá mais 18 portugueses inscritos, em motas, carros, SSV e camiões.Ainda nos automóveis, Felipe Palmeiro será o navegador do lituano Benediktas Vanagas, e Paulo Fiúza navegador do lituano Vaidotas Zala.Nas duas rodas, para além de Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), concorrem ainda o antigo vice-campeão mundial de motocrosse Rui Gonçalves (Sherco), o campeão nacional de todo-o-terreno, António Maio (Yamaha), o antigo campeão nacional Mário Patrão (KTM), que aponta à categoria Original by Motul, e os estreantes Alexandre Azinhais (KTM), Arcélio Couto (Honda) e Paulo Oliveira (KTM), que acompanha Mário Patrão, apesar de correr com a bandeira de Moçambique, onde está radicado há vários anos.Nos camiões, José Martins (Iveco, do Team Boucou) vai para a oitava participação, agora como condutor.Na categoria de veículos ligeiros, participam Rui Carneiro/Filipe Serra e Mário Franco/Rui Franco, enquanto em SSV regressam Luís Portela de Morais/David Megre e Rui Oliveira/Fausto Mota, todos antigos participantes nas duas rodas.