Dakar2023. Peterhansel desiste por acidente

Devido às chuvas que afetam aquela zona da Arábia Saudita, a organização foi forçada a alterar o programa das sétima e oitava etapas (sábado e domingo), que passaram a ter o estatuto de maratona (sem assistência) devido à impossibilidade de montar o acampamento.A etapa desta sexta-feira também foi encurtada em cerca de uma centena de quilómetros, ficando reduzida a 357 quilómetros cronometrados e com a caravana a rumar a Riade.Nas motas, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) foi o mais rápido, gastando menos 56 segundos do que o companheiro de equipa, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), que foi segundo, e 2.20 minutos do que o australiano Toby Price (KTM), que foi terceiro. O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 16.º, a 10.33 minutos.Benavides tornou-se, assim, no sétimo vencedor diferente em sete dias de prova já disputados (incluindo o prólogo).Na geral, Skyler Howes tem, agora, 3.31 minutos de vantagem sobre Toby Price e 7.01 sobre o argentino Kevin Benavides (KTM), que é terceiro.Nos automóveis, a luta pela vitória parece, agora, reduzida ao qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que hoje foi o mais rápido pela terceira vez nesta edição, e viu o segundo classificado da geral, Stéphane Peterhansel, desistir após um acidente ao quilómetro 212 da especial. O copiloto francês Edouard Boulanger ficou a queixar-se de dores nas costas e foi transportado a um hospital local para observação.Também o espanhol Carlos Sainz (Audi) caiu no mesmo buraco que Peterhansel e ficou parado na pista para reparar o Audi elétrico e volta a afundar-se na classificação.O terceiro classificado da geral, o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) também teve problemas mecânicos, ao quilómetro 216, e cedeu muito tempo para o qatari.Assim, Nasser Al-Attiyah venceu esta sexta etapa, com 3.29 minutos de avanço para o francês Sébastien Loeb (BRX) e 8.52 sobre o sul-africano Henk Lategan (Toyota), que foi terceiro, de acordo com as classificações provisórias da organização.Na geral, Nasser Al-Attiyah lidera, agora, com 1:06.50 horas de vantagem para Henk Lategan e 1:13.19 horas para o brasileiro Lucas Moraes (Toyota).A sétima etapa, prevista para sábado, vai agora, ligar Riade a Al Duwadimi, com 333 quilómetros de especial cronometrada.