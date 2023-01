Dakar2023. Pódio das motas chega ao dia de descanso separado por 13 segundos

O piloto do Botswana Ross Branch (Hero) venceu hoje a oitava etapa, que ligou Al Duwadimi a Riade, na Arábia Saudita, com 346 quilómetros cronometrados, batendo o australiano Daniel Sanders (GasGas) por 3.15 minutos e o norte-americano Mason Klein (KTM), que foi terceiro, por 3.33 minutos.



Klein sofreu uma penalização de dois minutos e, com isso, perdeu a oportunidade de voltar a ascender ao comando da classificação geral.



Assim, o compatriota Skyler Howes (Husqvarna), que hoje foi apenas 20.º, a 16.06 minutos do vencedor, segurou a liderança, ainda que por apenas 13 segundos para os segundo e terceiro classificados.



O argentino Kevin Benavides (KTM), que foi 10.º, é o segundo classificado, empatado em tempo com o terceiro, Mason Klein, ambos a 13 segundos de Howes.



O australiano Toby Price (KTM) é o quarto classificado, a 1.58 minutos, enquanto o chileno Pablo Quintanilla (Honda) é o quinto, a 2.45 minutos.



“O tempo voa e já completámos a primeira metade deste Dakar. Foi uma semana dura para todos, a começar pelo abandono do [norte-americano] Ricky Brabec, depois de uma queda. Continuámos a trabalhar, dia a dia, e os nossos três pilotos estão a fazer um excelente serviço. A competição está muito elevada mas estamos numa boa posição para atacar os lugares cimeiros na segunda semana de competição”, resumiu o português Ruben Faria, diretor desportivo da Honda.



Na segunda-feira é dia de descanso na prova, com a competição a regressar na terça-feira, com 358 quilómetros cronometrados entre Riade e Haradh.